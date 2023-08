Polícia Civil já emitiu mais de 300 novas carteiras de identidade na Expoacre 2023

Na Expoacre 2023, a Direção-Geral de Polícia Civil do Acre (PCAC) traz uma novidade para os visitantes: o ônibus do Instituto de Identificação da PCAC, que está presente durante todas as nove noites da feira. Esse serviço itinerante oferece atendimento para a confecção da primeira via da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Segundo informações da Polícia Civil, desde o primeiro dia, já foram emitidos em média 60 novas Carteiras de Identidade Nacional (CIN), ou seja, aproximadamente 360 novas CIN.

Os atendimentos são feitos com RG com numeração 000.001 – 232.296, isento a partir de 01/08/2022, já o número 232.291 – 385.731, está isento a partir de 02/01/2023 e o número 385.732 – 667.292 ficará isento a partir de 02/01/2024.

Os atendimentos serão realizados diariamente das 17h30min às 21h30min e estarão disponíveis para o público em geral a partir de 16 anos.

Para participar do processo de confecção da Nova Carteira de Identidade, os interessados devem estar munidos dos seguintes documentos originais e atualizados, sem rasuras: CPF;Certidão de Nascimento (para solteiros);Certidão de Casamento (para casados);Certificado de Naturalização (para estrangeiros naturalizados).