Polícia Civil prende autor de feminicídio no Bujari

No início da noite desta terça-feira, 1° de agosto, agentes da Delegacia de Polícia Civil que atuam no Bujari prenderam A. E. C. V., de 58 anos, suspeito de matar a esposa Francisca Alves Ribeiro, de 38 anos, no último domingo, 30, após saírem de um bar na zona rural de Bujari.

Durante as investigações surgiram indícios que apontaram que o companheiro foi o principal suspeito da morte de Francisca. O corpo da vítima foi encontrado no ramal Linha Nova, às 4h da manhã do dia 30 de julho pelo próprio marido.

O delegado responsável pelas investigações pediu a prisão temporária do homem, que foi capturado na estrada do Mutum, bairro Alto Acre, município do Bujari.