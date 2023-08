Polícia recupera caminhonete roubada e liberta família mantida em cativeiro em Rio Branco

Uma abordagem a uma camionete Ford Ranger no trevo de Senador Guiomard na madrugada desta terça-feira (1) culminou com a libertação de uma família que estava sendo mantida em Rio Branco.

No veículo, estavam um casal e uma criança, seguindo sentido Rio Branco/Brasiléia. Durante a abordagem, o condutor não apresentou a documentação do veículo e ficou bastante nervoso, diante da atitude suspeita, os agentes verificaram o endereço no registro do carro e entraram em contato com uma guarnição em Rio Branco, que foi até o endereço, no bairro Canaã, e constatou que a residência estava vazia e com os móveis revirados.

Diante da situação, a equipe conduziu o casal do veículo para a delegacia e durante o preenchimento do Boletim de Ocorrência, o celular do motorista tocou e os policiais identificaram o contato como “barbearia DG”, conhecido por possuir várias passagens pela polícia.

Os agentes foram até o endereço da barbearia e, ao chegarem no local, avistaram um homem com uma arma de fogo. Ele tentou fugir, mas foi pego pelos policiais. Ao ser questionado, confessou que estava fazendo a guarda da família proprietária da camionete, que estava sendo mantida em cárcere privado. O suspeito informou, ainda, a localização dos demais comparsas.

Ao chegar no endereço indicado, a equipe encontrou a família e a libertou. Dois homens foram presos no local, além de armas. Todos os envolvidos no crime foram conduzidos para a delegacia para ficarem à disposição das autoridades.