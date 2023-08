Polícia recupera celulares arremessados por muro de presídio no Acre

Policiais Penais frustraram uma tentativa de introdução de aparelhos celulares nas celas do Presídio Evaristo de Moraes em Sena Madureira, na última quarta-feira (16).

Segundo informações, os celulares estavam dentro de um embrulho, que foi jogado dentro pátio do presídio por cima do muro da unidade. No pacote estavam, também, uma bateria e um carregador.

Os detentos tentaram puxar o pacote para o interior das celas por meio das janelas. No entanto, os agentes, rapidamente conseguiram impedir a ação e interceptar os aparelhos.