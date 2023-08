Policial acaba atingido com pedrada durante reintegração de posse no Irineu Serra

Um policial acabou ferido na manhã desta terça-feira (15) por uma pedrada enquanto tentava cumprir o mandado de reintegração de posse na invasão Terra Prometida, no bairro Irineu Serra, em Rio Branco (AC). As informações são do jornalista Altino Machado. O incidente reflete a tensão envolvida no processo de desocupação do território que têm gerado embates entre autoridades e ocupantes.

A operação, que ocorreu na manhã desta terça, tinha como objetivo retomar áreas de terra pública que estavam ocupadas de forma irregular. O mandado de reintegração foi emitido pela Justiça após um longo processo legal que envolveu análises de documentos e audiências. A presença das forças de segurança era necessária para garantir o cumprimento das ordens judiciais e manter a ordem pública durante o processo.

No entanto, a ação não ocorreu sem resistência. Enquanto as equipes de segurança avançavam para cumprir os mandados, um grupo de ocupantes se reuniu e começou a protestar contra a desocupação. A situação logo escalou para confrontos físicos e uso de objetos contundentes, resultando na lesão de um policial atingido por uma pedrada. Ainda não se sabe o atual estado de saúde do policial.

O embate entre as forças de segurança e os ocupantes ilustra a complexidade dos casos de reintegração de posse, nos quais questões legais, sociais e econômicas se entrelaçam. Enquanto o Estado busca fazer valer a lei e o ordenamento jurídico, os ocupantes muitas vezes reivindicam direitos históricos, econômicos e sociais que, segundo eles, justificam sua permanência nas terras.