Policial que atirou em casal durante Expoacre é investigado; ‘Não compactuamos’, diz Governo

Após o casal Rita e Wesley Santos da Silva ser baleado por um policial penal na última noite de Expoacre, neste domingo (7), o Governo do Estado emitiu uma nota sobre o ocorrido, nesta segunda-feira (7).

SAIBA MAIS: Policial teria atirado em duas pessoas na última noite de Expoacre

Segundo informações, o policial penal e ex-diretor do presídio de Senador Guiomard, Raimundo Nonato Veloso da Silva Neto, 38 anos, supostamente assediou várias mulheres no interior de um barzinho dentro do Parque de Exposições. Ao tentar passar a mão em Rita, a mulher acabou revidando e não permitiu ser tocada pelo policial penal, empurrando o agente de segurança pública.

Em seguida, Wesley, que é namorado de Rita, e outros homens também empurraram o acusado. Ao sair do local, o policial ameaçou o casal e disse que os esperaria do lado de fora do barzinho.

Os tiros aconteceram quando o casal estava saindo de um bar dentro do Parque de Exposições e Raimundo Nonato sacou uma arma de fogo e atirou várias vezes contra o homem e a mulher. Rita foi ferida com um tiro na perna e Wesley foi ferido com um tiro no abdômen.

De acordo com Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), o agente envolvido não estava em serviço durante a ocorrência e sua conduta está sendo investigada pelo órgão.

“No âmbito do Iapen, um procedimento administrativo também já foi aberto para investigar a conduta do servidor. O instituto destaca que não compactua com qualquer atitude desta natureza, primando sempre pela ordem e pelo compromisso com a segurança da sociedade acreana”, diz um trecho da nota assinada pelo presidente do Iapen, Alexandre Nascimento.