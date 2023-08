Policial reage a tentativa de assalto e deixa uma pessoa morta e outra ferida em Rio Branco

Uma tentativa de assalto a um comércio, ocorrida na manhã desta quarta-feira (16), no Ramal da Judia, bairro Belo Jardim I, acabou com um criminoso morto e outro ferido durante a ação.

Segundo informações, os assaltantes seriam um homem identificado por Noel Pimentel dos Santos, de 26 anos, que morreu no local, e seu irmão, um adolescente de 14 anos, que foi ferido com um tiro nas costas.

Os dois chegaram a um mercantil em uma motocicleta modelo YBR de cor vermelha, na tentativa de realizar o assalto. O adolescente desceu do veículo armado com uma escopeta e anunciou o assalto. Um policial a paisana estaria fazendo compras no local, quando eles chegaram. Ele reagiu ao assalto, sacando sua arma e disparando tiros contra os criminosos.

O agente reagiu ao assalto e disparou contra os assaltantes, culminando com a morte de um deles. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar a morte de Noel. O Instituto Médico Legal (IML) esteve local para fazer a retirada do corpo de Noel Pimentel, que morreu após ter sido atingido com um tiro no pescoço. Já o adolescente foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado grave.

A motocicleta foi recolhida e encaminhada ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), onde deve passar por perícia também. Agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).