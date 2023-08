Políticos acreanos lamentam morte de George Pinheiro vítima de câncer

A noite desta quarta-feira (23) trouxe uma triste notícia para a comunidade empresarial e política do Acre. O empresário George Teixeira Pinheiro, renomado executivo da rede hoteleira Irmãos Pinheiro e ex-presidente da CACB (Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil), faleceu aos 73 anos, vítima de câncer, em Rio Branco (AC).

O empresário foi uma figura proeminente na rede hoteleira Irmãos Pinheiro, que se tornou sinônimo de excelência em hospitalidade no Acre e além. A notícia do falecimento de George Pinheiro gerou uma onda de pesar entre políticos e líderes do Acre. Várias personalidades expressaram suas condolências e reconheceram as contribuições significativas que Pinheiro fez ao estado e ao país.

O governador Gladson Cameli usou as redes sociais para lamentar a morte do empresário. “Neste momento de profunda dor, rogo ao nosso Deus que dê o conforto e consolo necessário aos familiares, em especial seus filhos Fabrício e Fabíola, e amigos enlutados por esta perda irreparável”, escreveu Cameli.

O secretário de governo do Acre, Alysson Bestene, em comunicado oficial, destacou a importância de seu legado para o desenvolvimento econômico da região e lamentou profundamente a sua partida.

“Um visionário, que dedicou sua vida ao empreendedorismo e incentivo aos empresários. Além de presidir a Acisa, ele ocupou cargos em Associações e Federações nacionais, contribuindo muito com o fortalecimento do empreendedorismo e do comércio em geral. Meu abraço sincero aos amigos @fabriciomunizpinheiro e Fabíola, e aos demais familiares. Que Deus conforte e console o coração de vocês. 🖤”, destacou.

O senador Alan Rick (União Brasil) lamentou a morte de George a quem se referiu como amigo. “Deixo meu abraço carinhoso aos familiares enlutados e demais amigos. Oro para que Deus nos traga o conforto neste momento de dor”, escreveu o parlamentar.