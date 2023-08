Ponte Metálica tem sustentação comprometida, e Deracre toma medidas de urgência

A Ponte Juscelino Kubitschek, conhecida como Ponte Metálica, foi interditada há um mês, em 22 de julho, após avaliações do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre). Desde então, as medidas estão sendo tomadas para o retorno do funcionamento.

A ponte liga o Primeiro e Segundo Distrito de Rio Branco, encontra-se com a sustentabilidade comprometida, tendo em vista que parte de seus aparelhos de apoio estão em inclinação máxima.

Garantindo a segurança da população, o Deracre executa um projeto de correção e recuperação, que deve ser apresentado à gestão até o dia 11 de setembro.

Após a entrega do projeto, o Deracre entrará em consulta com a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) para garantir a realização da obra no formato emergencial, tendo em vista a grande necessidade do fluxo de trânsito do centro da capital do Acre.