Por não realizar procedimento, Acre não tem registro de pacientes à espera de transplante de coração

Com a recente notícia de que o apresentador Fausto Silva, de 73 anos, mais conhecido como Faustão, teve seu quadro de saúde gravado e precisará fazer um transplante de coração, a reportagem do ContilNet entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) para saber a atual situação da fila de transplantes no Acre.

De acordo com a assessoria de comunicação da Sesacre, a rede estadual de saúde não dispõe do procedimento, em virtude disso, os pacientes necessitam utilizar o Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para realizar o transplante em outros estados.

“Segundo informações da Central de Transplantes, o estado não tem demanda de pessoas à espera de transplante de coração, pois não temos esse tipo de transplante aqui, então, os pacientes são encaminhados via TFD para fora do estado”, disse Lília Camargo, assessora da secretaria.

Fila de espera para o transplante

A última atualização do site do Sistema Nacional de Transplantes (SNT), feita na quarta-feira (16), aponta que a fila de espera para um transplante de coração no Brasil é de 386 pessoas.

Existe uma única lista de transplantes em todo o país, gerida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sob responsabilidade do Ministério da Saúde. Todas as pessoas que precisam de uma doação vão para essa mesma fila.

O tempo de espera pode variar de 2 a 18 meses, dependendo da gravidade do paciente e da compatibilidade entre doador e receptor.

Dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), mostram que no Brasil, das 432 pessoas que entraram na fila de um coração novo, 105 (24%) morreram antes de receber o transplante.

Caso Fausto Silva

Internado há mais de duas semanas, no hospital Albert Einsten, o apresentador está sob cuidados intensivos, dependente de diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração.

Acontece que o quadro de insuficiência cardíaca de Faustão se agravou, e o hospital anunciou que ele vai precisar de um transplante de coração, passando, agora, a ser mais um nome na fila de espera pelo órgão.