Porto Acre recebe 6ª etapa do Campeonato Estadual de Motocross

O município de Porto Acre transforma-se neste fim de semana na capital acreana do motocross com a disputa da 6ª etapa do Campeonato Estadual.

Pilotos do Acre, Rondônia, Bolívia e Peru estão confirmados nas disputas das provas no domingo,27.

“Iremos promover mais uma etapa fantástica. O campeonato vem sendo disputado com grandes disputas e em Porto Acre não será diferente”, comentou o presidente da Associação de Motocross do Acre (ASSCROSACRE), José Cláudio da Silva (Bolacha).

Movimenta Porto Acre

De acordo com José de Cláudio Silva, o Estadual é um dos principais eventos esportivos da temporada em Porto Acre.