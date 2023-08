Preço da gasolina sobe nos postos pela segunda semana seguida, diz ANP

O preço médio da gasolina aumentou pela segunda semana seguida nos postos de combustíveis. Ele passou de R$ 5,53 para R$ 5,65 nesta semana, numa alta de 2,16%. A informação faz parte de pesquisa realizada pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), válida entre os dias 13/8 e 19/8. O menor valor do combustível encontrado no levantamento foi de R$ 4,49. O maior chegou a R$ 7,62.

O diesel subiu pela terceira semana consecutiva. O litro, em média, passou de R$ 5,00 para R$ 5,38, numa elevação de 7,60%. O preço mais baixo ficou em R$ 4,09 e mais alto, em R$ 7,75.

Na terça-feira (15/8), a Petrobras anunciou o primeiro aumento da gasolina e do diesel, desde a posse do novo presidente da estatal, Jean Paul Prates, em janeiro. Na quarta-feira (16/8), o reajuste passou a valer, com aumentou de R$ 0,41 por litro do preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras, que passou a ser de R$ 2,93 por litro. A elevação representou uma alta de 16,3%. A estatal também elevou o preço do diesel em 25,8%, para R$ 3,80.

Na última semana, segundo a ANP, o preço médio do etanol também encareceu. Passou de R$ 3,59 para R$ 3,61, num avanço de 0,56%. O preço máximo praticado nos postos foi de R$ 6,39 e o mínimo, de R$ 2,78.