Prefeitura asfalta ladeira e tapa buracos na estrada do Igarapé da Onça

A Secretaria Municipal de Obras destinou uma equipe, nesta segunda-feira (21), para executar os serviços de melhoria da estrada do Igarapé da Onça. No local, além de tapar buracos em vários pontos, a equipe da prefeitura providenciou o afastamento de 100 metros de uma ladeira que dificultava o acesso dos moradores em período de inverno.

A ação foi determinada pelo prefeito Zequinha Lima e pelo vice-prefeito Henrique Afonso que atenderam a uma solicitação da comunidade que é formada, em sua grande maioria, por produtores rurais.

O morador Gilmar Silva explicou que era difícil a situação nos dias de chuva para sair da comunidade.

“Quando a gente saía de moto com a esposa na garupa era preciso ela sair da moto para subir a ladeira e ainda vinha com a moto rabeando até em cima”, lembrou Gilmar.

Além dos 100 metros de pavimentação asfáltica, foram tapados os buracos na estrada onde ela já é pavimentada e a recuperação do trecho da passagem em um bueiro. O secretário de obras, Josinaldo Batista, esclareceu que o serviço é realizado com recursos do próprio município e que o objetivo é garantir verbas federais para ampliar o projeto de pavimentação do ramal.

“Isso que estamos fazendo já vai garantir um bom acesso de inverno a verão para os produtores e estamos buscando recursos para contemplar o ramal todo. Estamos pleiteando recursos com nossos deputados federais, senadores e com o governo buscando parcerias para que possamos chegar com esse serviço até o final do ramal”, afirmou Batista.

O trabalho realizado pela secretaria de obras já está proporcionando aos moradores do Igarapé da Onça uma nova realidade na hora que precisam sair de casa. Gilmar falou da felicidade dos moradores ao verem as máquinas da prefeitura executando os serviços.

“Vai ficar uma maravilha. A comunidade agradece, principalmente a gente que precisa sair de madrugada para trabalhar, as crianças que precisam ir para a escola. Agora está ficando maravilhoso. Só temos a agradecer mesmo”, falou Gilmar.