Prefeitura de Brasileia leva ação humanitária para ribeirinhos e produtores rurais do município

Deste a alagação do Rio Acre em Brasileia em março deste ano, as equipes da Prefeitura de Brasileia têm iniciado com recursos próprios e do governo federal ação humanitária para atender todas as mais de 8.946 pessoas atingidas pelo desastre natural no município.

A Secretaria Municipal de Agricultura tem sido uma dessas equipes levando colchões, kits dormitório (cobertor, travesseiros, lençóis), kits de higiene pessoal e cestas básicas para mais de 40 famílias ribeirinhas e produtores rurais que vivem à margem do Rio Acre.

E que foram atingidas pela alagação nas comunidades do Pólo, KM 17, 35, e KM 38 e que tiveram suas lavouras de mandioca, melancia, milho e feijão prejudicadas pelas águas.

Nesta segunda-feira, 31, o Secretário de Agricultura Leandro Gadelha e o Secretário Adjunto Mário Jorge e equipe continuaram ação humanitária pelo Rio Acre por mais de duas horas e meia de barcos levando assistência aos ribeirinhos e produtores do município.

O Vereador Elenilson Cruz também acompanhou ação.

O Secretário Municipal de Agricultura Leandro Gadelha descreve o momento em os ribeirinhos e produtores rurais receberam ação humanitária: