Prefeitura de Brasiléia leva Itinerante de Saúde à comunidade do quilômetro 84

No último final de semana, os moradores da comunidade do quilômetro 84, ramal Santa Luzia, receberam a equipe de saúde da Prefeitura de Brasiléia, onde foram contemplados com diversos procedimentos em saúde.

A equipe adentrou mais 60 quilômetros no ramal, chegando até o Seringal Amapá, colocação São Francisco.

No local à comunidade foi recebeu atendimento médico, psicológico, odontológico, vacinação de rotina, dispensação de medicamentos, exame de PCCU, atualização de caderneta vacinal infantil, além de agendamentos de exames laboratoriais e palestras educativas.

A secretaria de assistência social esteve presente, onde levou o atendimento do bolsa família e Programa “Criança Feliz” à comunidade.

A prefeita Fernanda Hassem participou da ação de saúde, acompanhada do deputado estadual Tadeu Hassem, do secretário de saúde Francélio Barbosa, secretário de assistência social Djahilson Américo, Chefe de Gabinete Suly Guimarães, coordenador da Defesa Civil municipal, Capitão Sandro, vereadores Rogério Pontes, Arlete Amaral, além de moradores das comunidades:

Morador do quilômetro 84, o Senhor Juarez da Silva afirmou a satisfação em receber a equipe da secretaria de saúde. “Meu sonho era um itinerante aqui no quilômetro 84, então quero agradecer a prefeita Fernanda Hassem e toda equipe da saúde por trazer dentista, médico e remédio até nós, que moramos tão distante”, comemorou.

O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa fala da satisfação da realização de mais um itinerante rural. “Estamos mais uma vez na comunidade rural, quero agradecer a prefeita Fernanda Hassem e toda equipe da secretaria de saúde, que não mediu esforços para trazer os serviços que serão ofertados hoje aqui. Para nós é uma satisfação muito grande”, afirmou.

A prefeita Fernanda Hassem, que participou da ação, fala com satisfação da agenda. “A comunidade atendeu ao chamado da prefeitura e veio até aqui, receber atendimentos em saúde, assistência social com o Bolsa Família e Criança Feliz. Trouxemos para cá uma diversidade de procedimentos, o que nos deixa imensamente feliz”, declarou a prefeita.