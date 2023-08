Prefeitura de Brasiléia realiza Dia D de vacinação antirrábica na fronteira

Na manhã deste sábado (26), na Praça Hugo Poli, aconteceu o Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica. A ação contou com a presença do secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, de autoridades do Ministério da Saúde, representantes da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE), dos municipios de fronteira: Brasiléia, Epitaciolandia e a cidade boliviana de Cobija- Pando (Bolívia).

O secretário de saúde municipal, Francélio Barbosa, durante a ação, destacou a importância da vacinação para proteger a saúde dos animais domésticos. “Hoje estaremos aqui na praça realizando a vacinação, é muito importante que todos tragam seus animais, cães e gatos para que eles possam ser protegidos. E durante a semana seguiremos com a campanha nos bairros, conforme o cronograma que está sendo divulgado em nossas redes sociais”, destacou o secretário.

Durante a semana a campanha continua com vacinação em todos os bairros da cidade e vale ressaltar que a vacina antirrábica é obrigatória para cães e gatos.

O vírus, que provoca a doença, ataca o sistema nervosos central do hospedeiro, causando inflamação no cérebro e que evolui de forma bem rápida. A transmissão da raiva ocorre por meio de mordidas, lambidas ou machucados, causados por mamíferos infectados. A melhor forma de prevenção é por meio da vacinação dos animais.

