Prefeitura de Rio Branco anuncia prorrogação de concurso público para a Educação

A Prefeitura de Rio Branco anunciou nesta quarta-feira (23), por meio de uma coletiva de imprensa no gabinete do prefeito da capital, Tião Bocalom, a prorrogação do concurso público da Educação de 2019 que estava previsto para vencer ainda esta semana. O edital com os dois anos de prorrogação será publicado nesta quinta-feira (24), no Diário Oficial do Estado do Acre.

De acordo com o prefeito, após se reunir com os vereadores e discutirem sobre o futuro desse concurso, que foi prejudicado em decorrência da pandemia de covid-19, ele decidiu que o correto seria optar pela prorrogação e dar mais uma chance para os candidatos que ainda seguem ansiosos pela convocação.

“Os vereadores são aqueles representantes que ouvem o povo o tempo todo e, desde o ano passado, já ouvi esse reclame ‘prefeito vai vencer e precisamos prorrogar, porque o pessoal que está aí na espera está pedindo porque teve dois anos de pandemia. É claro que eu trabalho em parceria, principalmente, com a nossa base, e com o apelo dela, decidi atendê-los e estamos fazendo essa prorrogação”, explicou.

Aproveitando a presença dos secretários municipais e vereadores, além de falar sobre a prorrogação do concurso, o prefeito destacou que a gestão está preparando um grande concurso no final do ano que pretende contemplar as secretarias de Educação, Agropecuária, Administração Direta, Saúde, Assistência Social e outras.

O secretário municipal de Gestão Administrativa (SMGA), Jonhatan Santiago, destacou que esse novo concurso vai disponibilizar várias vagas para a área da educação que inclusive não foram contempladas no edital de 2019. Ele ainda enfatizou que esse olhar do prefeito só faz com que a educação municipal melhore a cada dia.

“Com a prorrogação, não vamos deixar de fazer o concurso. Também teremos o concurso que será o segundo já feito nesta gestão, realizado no início do ano, e vamos fazer agora um mais amplo para mais vagas”.

Segundo o vereador Ismael Machado, que faz parte da Comissão de Educação da Câmara Municipal, a decisão do prefeito de prorrogar o concurso vai levar mais um pouco de esperança para esses profissionais.

“Nós queríamos oportunizar para que as pessoas, que se qualificaram, estudaram e estavam aptas a exercer a função pública, tenham a oportunidade de serem convocadas. Logicamente que tivemos uma pandemia e não houve convocações e a lei permite que ele seja prorrogado. Então essa foi a nossa bandeira de luta”, disse.

Para Eline Mariano, uma das pessoas que fez o concurso público e segue no cadastro de reserva, é com muita alegria que recebe essa notícia. Ela agradeceu a sensibilidade do prefeito Tião Bocalom em prorrogar o concurso.

“Hoje é um dia de grande alegria, quero externar toda a minha gratidão a Deus, porque teve tanta oração pedindo e ao prefeito por se sensibilizar. Estou muito feliz”, declarou.