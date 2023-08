Prefeitura de Rio Branco trabalha na recuperação de várias ruas em toda cidade

Aproveitando o tempo de estiagem, a Prefeitura de Rio Pranco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) realiza serviços de tapa-buraco com asfalto, drenagem meio-fio e terraplanagem em todas as 10 regionais da cidade.

Na travessa Manuel Julião, no bairro Placas e rua Rio de Janeiro, no Tancredo Neves, os trabalhos já estão em fase final. Vale ressaltar que, além da cidade, as máquinas da prefeitura estão também em vários ramais que pertencem ao município. Morador do bairro placas, Gerison Medeiros disse que agora o trabalho está ficando de boa qualidade e elogiou a gestão.

“Está ficando ótimo, muito bom mesmo. Porque o trabalho anterior que fizeram foi mal feito, não colocaram meio-fio agora estão colocando. Agora pode ser que a rua passe mais tempo estruturada.”

Para o diretor presidente da Emurb, José Assis Benvindo, todo esse trabalho só está sendo executado porque a prefeitura da capital tem dado todo suporte necessário para que as obras sejam realizadas. Principalmente porque, segundo ele, a gestão precisa dar respostas positivas para a sociedade.

“A ordem do nosso prefeito é aproveitar o máximo o período sem chuva. A cidade precisa e a gente tenta dar essa resposta a nossa sociedade. Eu tenho certeza que até o final do verão a gente vai estar com grande parte das ruas com melhor trafegabilidade.”