Prefeitura de Rio Branco viabiliza mais uma etapa do Processo Seletivo para Conselheiro Tutelar da capital

A Prefeitura de Rio Branco por meio das Secretarias Municipais da Casa Civil (SMCC) e de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), recebeu nesta segunda-feira (21), a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) para tratarem sobre a logística de mais uma fase do processo de escolha para membros dos Conselhos Tutelares do município de Rio Branco.

De acordo com a presidente do CMDCA, Sarah Farhat, a reunião foi necessária para que a municipalidade e o conselho definissem juntos os locais em que serão aplicadas as avaliações de saúde e psicológica dos candidatos. Após o debate, ficou definido que a avaliação acontecerá no Barral y Barral e em frente à Casa Rosa Mulher, das 7h às 17h, nos dias 22 e 23 de agosto.

“O processo é conduzido pelo CMDCA, mas toda a questão administrativa e financeira é da prefeitura e eles têm nos dado todo o apoio, desde as inscrições até a etapa 2 que são as provas e agora da avaliação de saúde e psicológica, além da última etapa que são as urnas que a prefeitura também está conosco”, destacou.

Segundo o diretor de Assistência Social da SASDH, Ivan Ferreira, a municipalidade é uma grande apoiadora do processo seletivo e segue viabilizando todas as etapas em que é solicitada.

“O município de Rio Branco está à disposição, é uma eleição muito democrática onde nós vamos garantir o direito das crianças e adolescentes, é um processo de escolha que passa por várias etapas, estamos na terceira colocando a SASDH à disposição dos candidatos que eles tenham bastante êxito e que possam realmente lutar com a rede de proteção das crianças e adolescentes”, enfatizou.