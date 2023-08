Prefeitura de Sena Madureira vai promover Copa da Floresta

A prefeitura de Sena Madureira por meio da secretaria de Esporte e Lazer vai promover entre os dias 14 e 19 de setembro no estádio Marreirão mais uma edição da Copa da Floresta, torneio idealizado pelo saudoso Hermano Filho.

“Esse é um dos eventos esportivos mais importantes realizados em Sena Madureira. Nossa equipe começou a trabalhar na promoção da competição e o objetivo é promover muito lazer por intermédio do futebol”, declarou o prefeito Mazinho Serafim.

150 equipes

A coordenação da Copa da Floresta acredita em 150 equipes na disputa do torneio em 2023. Além de muito futebol, a Copa da Floresta aquece a economia do município com o deslocamento das famílias da zona rural para acompanhar a competição.