Prefeitura faz Força Tarefa e coleta mais de 1 tonelada de resíduos sólidos de praias e balneários

O problema do lixo em nossa cidade vem recebendo atenção redobrada da Prefeitura de Cruzeiro do Sul desde o início da gestão. Além da ampliação da coleta e instalação de novas caixas de lixo, a prefeitura apoiou a criação da cooperativa de catadores para reciclagem do lixo e vem colocando postos de coleta seletiva, além de mobilizar constantes campanhas

educativas junto à população.

Uma das preocupações da sociedade cruzeirense é com relação ao lixo nas praias e balneários, que afetam visualmente pontos importantes e famosos da cidade. Em razão disso, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza vem realizando uma Força Tarefa durante o verão amazônico para retirar a maior quantidade possível de resíduos sólidos dos locais frequentados pela população neste período.

“A limpeza de praias e balneários é uma atividade constante o ano inteiro no nosso calendário da Prefeitura de Cruzeiro do Sul. No entanto durante o período do verão amazônico, com a baixa das águas as praias ficam expostas e temos condições de intensificar principalmente naqueles locais onde realmente tem praias”, explicou Ygoor Neves, Secretário Municipal de

Meio Ambiente e Limpeza.

No total a Força Tarefa recolheu mais de uma tonelada de resíduos sólidos nos locais de maior movimento: Igarapé Preto, Ponte do Moa, Boca do Moa, Praia da Várzea e Porto Municipal. “Nosso objetivo é apresentar um serviço de qualidade para a sociedade, um ambiente agradável para que possamos receber tanto a população daqui que frequenta, bem como os

turistas que vem para cá nessa época do ano”, explicou.

“Além da roçagem das margens, coletamos todo tipo de resíduo solido, garrafas, latas, plásticos, pneus, enfim todo material lançado de forma errada a gente faz a limpeza e deu a destinação adequada e implantamos mais caixas de lixo onde era necessário”, finalizou o secretário.