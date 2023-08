Prefeitura realiza a primeira Supercopa de Futsal de Rio Branco; FOTOS

A primeira Supercopa de Futsal de Rio Branco, é uma realização da Prefeitura de Rio Branco, o campeonato reúne 40 times dos bairros da capital. Serão 30 dias de competição com jogos todas as quintas e sextas-feiras no Ginásio de esporte Álvaro Dantas. As competições serão coordenadas pelo departamento esportivo da fundação Garibaldi Brasil (FGB).

“Temos 40 equipes escritas, é um campeonato curto, pelo tempo e espaços que temos para fazer, o campeonato vai durar em torno de um mês e meio, a premiação será troféu, medalhas e dinheiro, creio que vai ser um sucesso essa competição”, explicou o diretor de esporte e lazer da FGB, Edson Maria.

Para a realização das práticas esportivas na capital a prefeitura destinou cerca de um milhão de reais. O campeonato já é fruto desse recurso somado ao repasse de emenda parlamentar.

“Nas nossas verbas impositivas eu fiz essa propositura e o poder executivo através da FGB e o prefeito Tião Bocalom comprou a ideia e estamos fazendo hoje essa grande festa”, frisou o vendedor Isamael Machado.

O prefeito participou da abertura do evento e lembrou que desde 2015 a capital não recebia investimento de fomento para o fundo do esporte.

“O Ismael vem do esporte, como ele é da área, realmente tem feito investimentos bons no esporte. Hoje é um evento com recursos que disponibilizou, além evidentemente que nós temos muitos recursos do fundo do esporte que a prefeitura, desde 2015, não colocava dinheiro para o fundo de esporte, e quando colocava antes era cem mil reais. Esse ano investimos um milhão e meio, assim como para cultura, nosso compromisso com o esporte é muito grande.”

Além de toda a organização do evento, a prefeitura disponibilizou uniforme e uma bola para cada time. Os jogadores já vinham se preparando para a competição e estão motivados.

O técnico do time do bairro Cidade do Povo, Paulo Augusto, disse que esse tipo de evento, é importante para a juventude da comunidade.

“Nosso bairro é discriminado, e nós fomos campeões de um torneio no José de Melo, e agora vamos participar desse evento e tenho fé em Deus que vamos sair com um ótimo resultado daqui.”

A abertura do evento foi com a apresentação das equipes, discurso de autoridades e homenagem a ex-desportistas da capital como um dos ícones do futebol acreano Artur Oliveira.

“Me sinto muito feliz e muito honrado também, até porque essa quadra aqui me traz boas lembranças. O esporte mudou a minha vida e muda a vida de qualquer um. É aquilo que eu falei para eles, nunca aceitei que ninguém diga: ‘você não consegue, você não pode,e você não é capaz’. Eu fico muito fiz em ser honrado, e em saber que eu sou uma inspiração para essa garotada.”

O prefeito Tião Bocalom e outras autoridades deram o pontapé inicial ao campeonato. Em seguida, os jogos deram início com Fluminense da Bahia e Real Madrid do bairro 15.