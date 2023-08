Prefeitura renova com Ricco e diz que licitação para nova contratação está em andamento

A Prefeitura de Rio Branco publicou do Diário Oficial do Estado (DOE), desta terça-feira (29), a renovação do contrato emergencial com a empresa Ricco Transportes, que atua na prestação de serviços no transporte coletivo na capital.

O contrato foi renovado pelo período de agosto de 2023 a fevereiro de 2024. A empresa continuará operando no transporte público de Rio Branco com mais de 50 ônibus, em diversos bairros da cidade.

Em dezembro de 2022 a prefeitura enviou à Comissão Permanente de Licitação (CPL) o processo licitatório para contratação da empresa que vai assumir o transporte público da capital acreana. Passados cerca oito meses, o processo continua em andamento, é o que explicou superintendente da RBTrans, Benício Dias.

“O processo licitatório está em pleno andamento. O grande problema é que o processo de licitação de ônibus é algo muito diferente de uma licitação comum. Primeiro tivemos que fazer um processo de licitação para contratar uma empresa de Brasília, especializada para preparar essa licitação”, disse.

O superintendente destacou que todo o processo está correndo dentro de um prazo razoável e que enfatizou que o contrato com a Ricco foi realizado em dois lotes.

“Esse novo contrato é pelo fato de termos dois lotes, e nós fazemos a cada seis meses a renovação de um lote, até que se conclua a licitação e contratemos uma empresa para atuar definitivamente em Rio Branco”, pontuou.