Presidente da FADE convida Ana Moser para conhecer projeto no Acre

O presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), João Renato Jácome, convidou a ministra do Esporte, Ana Moser, para visitar o Acre e conhecer o projeto Open do Desporto Escolar.

“Fiz o convite para a ministra (Ana Moser) e também para o presidente da CBDE, Francisco Hora Filho. Acreditamos muito nesse projeto para melhorar o nível do esporte escolar no Acre”, comentou o dirigente.

Em 3 municípios

João Renato Jácome confirmou a intenção de promover o Open 2023 nos municípios de Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Brasileia. “Estamos avançando nas tratativas e levar o Open para três regiões do Estado é fundamental para o nosso crescimento”, avaliou João Renato Jácome.

Meses definidos

Segundo João Renato Jácome, o Open vai ser promovido nos meses de outubro e novembro em mais de dez modalidades.