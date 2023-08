Presidente da FADE participa dos Jogos Escolares Mundiais no Rio de Janeiro

O presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), João Renato Jácome, participa no Rio de Janeiro a partir desta segunda, 21, dos Jogos Escolares Mundiais. A Gymnasiade é um dos eventos mais importantes da temporada e vai reunir as maiores promessas do esporte.

“O evento foi realizado no ano passado na França e este ano o Brasil recebe a competição. Temos uma competição importantíssima para o esporte escolar”, comentou o dirigente.

Parceria com Rondônia

João Renato Jácome esteve reunido com os dirigentes de Rondônia neste domingo, 20, e as federações dos dois Estados devem firmar parcerias para um grande intercâmbio a partir de 2024. “Nosso objetivo é alto rendimento e por isso trabalhar com Rondônia vai ser fundamental”, explicou João Renato Jácome.

Definição dos Jogos Escolares

Os dirigentes da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) estarão reunidos durante a semana no Rio de Janeiro para definir os detalhes dos Jogos Escolares, programados entre 24 de outubro e 11 de novembro.

“Vamos fechar todos os detalhes dos Jogos Escolares. As seleções acreanas serão formadas a partir das competições da FADE e iremos tentar o máximo de apoio da confederação”, afirmou o presidente.