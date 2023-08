Professor desaparecido é encontrado com vida em Rio Branco

Um desfecho emocionante marcou o caso do professor desaparecido, Arnilson Calixto da Rocha, que deixou familiares e amigos em estado de apreensão por 24 horas. O servidor foi encontrado vivo no final da tarde deste domingo (20) e passa bem. A família ainda não deu mais detalhes.

Rocha havia desaparecido após deixar seu filho em seu local de trabalho no sábado, às 09h. Ele dirigia uma SW4 com a placa CON5588 e, após o desaparecimento, esforços intensivos foram iniciados para localizá-lo. No come cedo, o veículo do professor tinha sido visto na Baixada da Sobral.

A família imediatamente entrou em contato com as autoridades locais, que montaram uma operação de busca e investigação para rastrear o paradeiro do professor. Uma grande campanha nas redes sociais foi iniciada por amigos e familiares do educador em busca de informações.

A matéria será atualizada no decorrer das próximas horas.