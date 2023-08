Profissão Repórter mostra a maior viagem de ônibus do mundo, feita por empresa do Acre

O Profissão Repórter, programa da Rede Globo, apresentado pelo jornalista Caco Barcellos, apresenta nesta terça-feira (8), um especial que vai percorrer a viagem mais longa feita de ônibus no mundo.

O percurso é realizado pela empresa TransAcreana, do Acre, e tem duração de 6 dias, cortando 6 estados brasileiros, até o Peru, passando pela fronteira com o país no Acre.

A viagem corta todo continente, do oceano Atlântico até o Pacífico, com rota que começa no Rio de Janeiro e passa por São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre. A viagem segue pela Amazônia peruana, cruza a cordilheira dos Andes e pega a estrada transoceânica até Lima.

Com mais de 6 mil km, o Acre é o último estado brasileiro percorrido na viagem. O ônibus cruza a fronteira passando por Assis Brasil, município acreano, até Iñapari, já no país peruano. A viagem termina em Lima, capital do Peru.

O Profissão Repórter começa logo depois do No Limite, Amazônia.