Projeto Cidadão em Sena: centenas de pessoas comparecem no 1º dia de atendimentos

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), em parceria com diversos órgãos deu início na manhã desta quarta-feira (16) mais uma edição do Projeto Cidadão, em Sena Madureira. Os atendimentos estão ocorrendo na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada no Bairro da Pista, começando às 8 horas da manhã e se prolongando até às 15 horas.

Serão três dias do Projeto Cidadão em Sena Madureira: 16, 17 e 18, sendo que no último dia do evento ocorrerá o casamento coletivo. “São vários atendimentos ofertados para os moradores de forma gratuita. Só temos é que agradecer a todos os parceiros desse projeto”, comentou Regiane Verçosa, secretária de programas sociais do TJAC.

De acordo com os organizadores, a população terá acesso aos seguintes serviços:

Emissão de documentos:

RG, CPF, Título de eleitor e justificativa – 2ª via de Certidão de nascimento

Saúde:

Regulação CAC, SADT e consultas (nutricionista, odontologia, testes rápido de Hepatites B, C, Sífilis, HIV, Clínico geral, ortopedista, aferição de pressão arterial e aferição de glicemia)

Atendimentos jurídicos:

Ministério Público, Defensoria Pública e Justiça sobre rodas

Atendimento previdenciário:

INSS – agendamento, informação e requerimento para benefícios.

Na sexta-feira (18), ocorrerá o casamento coletivo, a partir das 17 horas na Escola Municipal Messias Rodrigues. Segundo informações, 150 casais deverão formalizar a união.

Na manhã desta quarta-feira, centenas de pessoas compareceram ao local dos atendimentos.