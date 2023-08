Público forma fila à espera do último show da Expoacre 2023

A expectativa é alta para a última noite da Expoacre 2023, a maior feira agropecuária do estado. Neste domingo (6), o palco principal receberá a renomada dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, levando uma multidão de fãs e admiradores à entrada da arena de shows Wildy Viana.

Desde as primeiras horas da noite deste domingo, uma grande fila já se formava nas proximidades do parque de exposições, com público ansioso e entusiasmado à espera dos artistas. Com a promessa de um espetáculo inesquecível, a expectativa é que a noite seja marcada por muita música e animação.

Com o fim da Expoacre 2023 se aproximando, os organizadores celebram o sucesso do evento que iniciou suas atividades em 29 de julho. Milhares de visitantes diariamente adentraram o parque de exposições em busca de entretenimento, diversão e oportunidades de negócios.

A feira agropecuária foi palco para diversos shows e atrações durante sua realização, reunindo artistas locais e nacionais, além de exposições de animais e estandes de empresas e instituições do ramo agrícola. Com uma programação repleta de atividades para todas as idades, a Expoacre 2023 consolidou-se como um evento de destaque na região.