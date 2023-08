Quadrilha 60+ do Sesc faz apresentação na Expoacre: “Queremos viver”

A Quadrilha 60+ do Sesc Acre realizou neste domingo (06) apresentação na Expoacre 2023 no espaço da Fecomércio, no Parque de Exposições Wildy Viana. Participaram 24 idosos, entre 62 e 85 anos.

A apresentação chamou atenção dos visitantes da Expoacre que pararam para assistir e apreciar os quadrilheiros. Na dança teve de tudo, desde os passos grande roda, ‘viva os noivos’, zig zag, passeio dos namorados, serrote e muito mais.

De acordo com João Mariano, de 67 anos, um dos participantes da quadrilha junina, que está no grupo há 2 anos, o momento é de diversão. O aposentado contou ao ContilNet que gosta de participar das apresentações e de todas as festas do grupo. Além disso, sr. João convida os amigos aposentados e maiores de 60 anos para participar.

Darlene Paiva, que também participa do projeto há 3 anos, conta que o momento é de muito empoderamento. “Isso aqui é uma maneira de você fazer um círculo maior de amizade, de sair de casa e daquela mesmice de cuidar de filhos e netos. É muito divertido e empoderado. A gente está vivo, a gente quer viver”, diz.

Confira fotos de Juan Diaz para o ContilNet: