Quadrilha comandada por estudante de medicina é condenada pela justiça acreana

Os integrantes de uma quadrilha de tráfico interestadual de drogas, composta por cinco pessoas, incluindo um estudante de medicina, que seria líder do grupo, foi condenada pela Justiça do Acre, juntos, a mais de 50 anos de prisão em regime fechado.

A decisão ocorreu no dia 25 de agosto, quando a justiça acreana julgou parcialmente a denúncia do Ministério Público do Acre.

As investigações tiveram início em janeiro, quando um dos integrantes, identificado como Geovane Silva Ribeiro, foi preso carregando 25 quilos de drogas na Rodoviária de Rio Branco, em um ônibus que teria saído de Foz do Iguaçu.

A partir disso, os investigadores conseguiram chegar aos demais membros da quadrilha. Segundo informações, as drogas eram compradas na Ciudad Del Leste, no Paraguai e levada para o Paraná. De lá, os entorpecentes vinham para Rio Branco, de onde seguiam para Feijó e Tarauacá.

O grupo era composto pelo estudante de medicina Ryan Isaías Braga, responsável pelo envio da droga e chefe do bando; por Welliton Lopes Mourão, que atuava como “mula”, responsável por transportar os entorpecentes até o interior do Acre; por Geovane, que comandava o tráfico de drogas em Feijó e fazer as cobranças; e ainda, Jeferson da Silva Lopes, que atuava na mesma função de Geovane, porém no município de Tarauacá; o último membro era Éricles Gurgel Almeida.

Veja as sentenças:

Ryan Braga: 10 anos e 6 meses;

Jeferson Silva: 11 anos e 4 meses;

Geovane Silva: 10 anos e 3 meses;

Welliton Lopes: 10 anos e 6 meses;

Éricles Gurgel: 5 anos.