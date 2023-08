Qual é a carne da esfiha do Habib’s? A receita que ‘só alguns sabem’

Reforço de marcas no digital com pizza e marmita. Além das mudanças no Ragazzo e da expansão nos shoppings, o grupo também aposta em marcas digitais. Lançou a Mita, de marmitas, e a Cabulosa, de pizzas. Nesta última, a proposta é ter pizzas mais sofisticadas, mas sem sair do DNA do grupo. “A ideia é ter um produto com qualidade, mas que as pessoas não tenham medo de consumir”. Em 2022, o grupo faturou R$ 2,7 bilhões.