Qual é a melhor marca de TV? Veja dicas para escolher

A resposta sobre qual é a melhor marca de TV pode variar bastante de consumidor para consumidor. A preferência costuma relacionar fatores como sistema operacional e tipo de uso da TV ao orçamento de cada um. Entre as principais fabricantes de smart TVs atuantes no Brasil estão marcas como Samsung , LG , TCL e Philco . Cada uma conta com especificidades que vão desde a tecnologia mais avançada presente nos painéis, que costuma variar entre OLED e mini LED , até os recursos proprietários, como plataformas de canais gratuitos e de cloud gaming.

Para escolher o televisor ideal, as especificações técnicas costumam pesar mais na decisão de compra do consumidor. No entanto, a escolha de uma fabricante em específico também pode ser um fator relevante, e costuma se dar por causa de uma relação prévia do consumidor com a marca. A seguir, o TechTudo reúne os principais pontos a observar para te ajudar a definir qual é a melhor marca de TV para você.

Entendendo as principais marcas de TV

No Brasil, os modelos populares de smart TV têm um grande apelo, visto que o custo para um equipamento premium pode ser muito elevado para boa parte da população. No segmento de entrada, marcas como AOC, Philco, Philips e Toshiba se destacam, com televisores que têm um custo mais baixo. Além disso, algumas delas ainda oferecerem modelos de televisores convencionais (sem recursos smart), que agradam a certos consumidores. Por pouco mais de R$ 1.000, é possível adquirir um modelo de 32 polegadas básico, enquanto que por cerca de R$ 2.000 já é possível encontrar soluções 4K de entrada de uma dessas fabricantes.

Já marcas como LG, TCL e Samsung possuem mais linhas de produtos, que abrangem desde o segmento de entrada até o intermediário e premium. Dentre elas, a TCL tende a oferecer as soluções com maior foco em custo-benefício, enquanto as sul-coreanas LG e Samsung atendem também ao segmento premium, com modelos de tamanhos maiores e com as tecnologias de tela mais avançadas, como a OLED.

Presença no Brasil

A presença no Brasil pode ser determinante para que o usuário tenha um maior suporte. Isso é um fator relevante para garantir a durabilidade e um bom uso do produto, já que, caso haja algum problema com o equipamento, a tendência é que seja mais fácil de encontrar um centro autorizado para o reparo. Marcas como LG, Samsung são algumas das que possuem maior penetração no mercado brasileiro, e, portanto, contam com boa cobertura de centros de assistência técnica autorizados pelo país.

Suporte e garantia

Como mencionado, a presença no mercado é um fator que impacta muito na garantia do produto. As marcas mais populares costumam oferecer uma cobertura mais eficiente em termos de garantia, já que contam com mais agentes autorizados. Desse modo, antes de realizar a aquisição de uma nova smart TV, vale a pena pesquisar por centros autorizados na sua região. Isso pode ser útil na hora de procurar ajuda para reparo ou mesmo para a aquisição de acessórios originais.

Preço, custo-benefício e recursos

O custo de um novo televisor varia bastante de acordo com a necessidade do usuário. Hoje em dia, a maioria dos produtos oferecidos no mercado já são equipamentos com resolução 4K com ao menos 43 polegadas. Mas quem procura por uma TV mais simples ainda pode encontrar modelos de 32 polegadas por valores a partir de R$ 899.

Já para soluções mais avançadas, é interessante observar qual vai ser o principal uso da TV. Para os cinéfilos e maratonistas de séries de streaming, o ideal é procurar por modelos com tecnologia OLED e mini LED, que oferecem melhor qualidade de imagem, com contrastes e cores melhoradas. No entanto, esses equipamentos são mais caros que televisões com painel LCD comum. Além disso, recursos como HDR e tecnologias de som 3D como Dolby Atmos são essenciais para quem busca por uma experiência de cinema em casa.

Já quem gosta de jogos deve observar a taxa de atualização da tela — o ideal é procurar por TVs com no mínimo 120 Hz para uma experiência de jogatina fluida. Além disso, muitas fabricantes incluem recursos que podem otimizar o desempenho da TV em games, como o AMD FreeSync e Motion Xcelerator Turbo+, presentes em produtos avançados da LG e Samsung.

Modelos intermediários com resolução 4K e painel mini LED, tecnologia intermediária entre o LCD e o OLED, custam em média R$ 3.000 para o tamanho de 55″, enquanto os modelos OLED costumam estar disponíveis por no mínimo R$ 6.000. Já as smart TVs mais simples, com tela LCD, podem ser encontradas por R$ 2.000. É importante ter em mente que tamanhos menores custam menos, no entanto.

Sistemas operacionais

Há uma grande diversidade de sistemas operacionais disponíveis para smart TVs. Cada interface varia de marca para marca, podendo impactar a compatibilidade dos aparelhos com os serviços utilizados e a navegação do usuário. Por isso, principalmente para quem gosta de assistir streaming, o sistema do aparelho costuma ser um dos fatores mais decisivos na hora de escolher a melhor marca de TV.

A LG e a Samsung contam com um sistema operacional próprio e exclusivo, respectivamente, o webOS e o Tizen. Já a maioria dos modelos vendidos pelas outras fabricantes contam com Android TV ou Google TV. Também há aparelhos com Roku TV, presentes nas marcas Philco, AOC e TCL. Existem ainda soluções menos populares, como o Smart Linux, que aparece em algumas TVs de entrada.

Tizen e webOS, da Samsung e da LG, oferecem uma interface moderna, com integração aos principais serviços de streaming e compatibilidade com assistentes virtuais como Alexa, Bixby e Google Assistente. Além disso, as TVs das marcas costumam apresentar um catálogo de canais gratuitos, e alguns modelos contam com plataformas de cloud gaming, como o Samsung Gaming Hub e o Nvidia GeForce Now.

Já o Android TV e o Google TV, ambos do Google, contam com algumas diferenças entre si. O primeiro apresenta uma interface mais simples, com uma navegação mais focada nos aplicativos do que no conteúdo de cada plataforma de streaming. O Google TV, mais recente, conta com um visual mais personalizável e é capaz de exibir sugestões de conteúdo de diversas plataformas em uma mesma tela, por exemplo.