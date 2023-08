Quase 22% dos acreanos ainda não têm acesso à internet 3G, diz Anatel

Dados da Agência Nacional de Telecomunicação (Anatel), revelam que o Acre está entre os seis estados brasileiros nos quais mais de 20% dos habitantes não têm acesso sequer à internet 3G. No estado acreano o total chega a 21,6%.

Apesar de 93 milhões de brasileiros já terem acesso à tecnologia 5G, as coberturas de 3G e 4G no país estão abaixo da média global, quase 8,1% dos brasileiros, o que corresponde a 16,5 milhões não têm nenhuma acesso a nenhuma dessas duas tecnologias. Os dados são de março deste ano.

A falta dessa cobertura é notada em maior número nas regiões Norte e Nordeste. A demora na chegada dessa cobertura afeta principalmente as famílias mais pobres que vivem em bairros e locais mais distantes dos centros urbanos.

Implantação do 5G

Após cerca de um ano do início da implantação do 5G, essa tecnologia já está disponível para 46% da população. O sinal já foi disponibilizado para todas as capitais e também para cidades com população superior a 500 mil habitantes. Ao todo, 753 municípios dos 5.568 do país já contam com rede 5G disponível. Já para cerca 54% da população o serviço ainda não é uma realidade.

Para ter acesso ao 5G é preciso que os moradores tenham aparelhos compatíveis com a tecnologia e plano de dados móveis contratado. Até 2027, as cidades com população acima de 100 mil serão contempladas, e até 2029 a meta é que a tecnologia chegue até os demais municípios.