Quase 27 mil casos de furto de energia foram descobertos este ano pela Energisa em Rondônia

A Energisa Rondônia identificou 26,8 mil irregularidades de furto de energia de janeiro a junho deste ano e recuperou mais de 40 GWh de energia furtada, que seria suficiente para abastecer aproximadamente 150 mil residências. Além de crime, a prática pode ocasionar acidentes fatais; impacto na qualidade do fornecimento de energia elétrica; e prejuízos aos demais clientes e cofres públicos.

A concessionária tem por obrigação, conforme determinado pelo órgão regulador de energia elétrica (ANEEL), combater os prejuízos causados pelos chamados “gatos” e furto de energia que provocam elevação na tarifa, ou seja, parte dos valores perdidos são divididos pelos consumidores da concessão.

Esses prejuízos também chegam aos cofres públicos, que deixam de arrecadar os tributos sobre a energia desviada (ICMS). “A média de prejuízo causado aos cofres públicos do estado de Rondônia é de R$ 100 milhões por ano, sendo que somente neste primeiro semestre de 2023, já somam R$ 56 milhões de tributos que não foram arrecadados e que poderiam ter sido investidos em segurança, saúde e educação para a população”, explica o gerente de Medição e Combate às Perdas da Energisa, Carlos Augusto Finco.

Tecnologia no combate às perdas e segurança

O combate ao furto de energia elétrica por parte da Energisa conta com um sistema de inteligência que identifica possíveis irregularidades nos padrões de consumo de energia elétrica e, através desta inteligência, são realizadas as inspeções das unidades consumidoras. “Somente no primeiro semestre, foram realizadas 100 mil inspeções”, reforça Carlos Augusto. Em 2023 Além das irregularidades constatadas através do furto ou fraude no medidor de energia, também foram regularizados 5 mil clientes clandestinos.

O gerente reforça que as ações contra o furto de energia visam não apenas reduzir os prejuízos e perdas, que como descritas acima, são muitas, mas também garantir a segurança da população. Somente os técnicos da Energisa são capacitados para atuar na rede elétrica de forma segura e evitar que acidentes graves não ocorram.

Comunique à Energisa

A denúncia é fundamental para combater esse crime, para informar a respeito de um possível caso de furto de energia, o cliente pode utilizar os canais de atendimento da Energisa. A identidade de quem denuncia é mantida em total anonimato.

Site: energisa.com.br

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Gisa: gisa.energisa.com.br

Whatsapp: (69) 99358-9673

Call Center: 0800 647 0120