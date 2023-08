Quatro meses após dar à luz, Viih Tube mostra corpo pós-treino: ‘Essa entradinha é da lipo passada’

Recentemente, a influenciadora rebateu as críticas que recebeu por não querer fazer outra lipoaspiração após o nascimento de sua filha com Eliezer , de 33 anos. “Gente, agora tão reclamando que NÃO quero fazer lipo”, escreveu a influencer. “Se a gente faz lipo pós-parto: cancela. Se a gente não faz: cancela também. ‘Ah, mas você tem dinheiro, porque você está se matando? Vai lá e faz uma lipo, por que você não faz lipo? Todo mundo sabe que você quer fazer’. Gente, dinheiro não é tudo não. Eu quero uma vida mais saudável, dinheiro não vai trazer minha saúde”, iniciou ela.

“Então, se em algum momento eu sentir vontade de fazer uma lipo ou procedimento estético, eu vou fazer! Independente se a internet xingar, ficar: ‘ah, maternidade real’… Gente, a maternidade real é ser real com você mesma. É você ser real com a sua realidade, com o que você sente, com o que você quer. É isso, eu sou mãe, mas eu sou mulher! Mas não é o meu caso, eu não quero fazer lipo agora. Tenho zero vontade, porque eu quero muito ter o costume de treinar todo dia. E é isso, eu quero ficar orgulhosa de mim mesma, e a lipo não vai fazer isso”, finalizou Viih Tube.