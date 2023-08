Queima de estoque! Closet Tropical faz promoção com peças de até R$ 59,90 na Expoacre; confira

A Closet Tropical, loja acreana de moda slim e plus size, está na Expoacre 2023 com um espaço especial, localizado na avenida principal do Parque de Exposições.

Durante a sexta-feira, sábado e domingo, os últimos dias de feira, a Closet Tropical faz um queima de estoque com promoção em todas as peças do estande, com valores que variam entre R$ 29,90 a R$ 59,90, das 18h às 22h. No espaço, os clientes podem experimentar as peças e todas as formas de pagamento estarão disponíveis, desde pix, cartão e até dinheiro.

Fora do parque de exposições, a loja fica localizada na rua Santa Inês, 1036, na Galeria do Posto Tropical, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e no sábado das 9h às 17.