Quem são os 25 jogadores que, juntos, fizeram Chelsea torrar quase R$ 6 bilhões em um ano

Imagine gastar a bagatela de R$ 5,8 bilhões em um ano na contratação de 25 jogadores. E não, não é videogame. Esta é a realidade do Chelsea desde que foi adquirido pelo empresário norte-americano Todd Boehly, em maio de 2022.

Durante a primeira janela sob o comando da nova direção, em 2022-23, os Blues gastaram 425,49 milhões de euros (R$ 2,3 bilhões), superando o Barcelona de 2017-18, que desembolsou 380,1 milhões de euros, e se tornou o clube que mais investiu em uma temporada.

Pouco mais de um ano depois, a alta cúpula do clube londrino fez ainda mais mexidas no elenco, gastando cerca de R$ 3,5 bilhões e aumentando ainda mais o recorde de investimento.

Dos 25 nomes, o mais caro foi Moisés Caicedo. O Chelsea desembolsou 134 milhões de euros (R$ 707 milhões), para tirar o volante equatoriano do Brighton. O jogador se tornou o mais caro da história da Premier League.

Dos presentes na luxuosa e expressiva lista, três são brasileiros. São eles: Andrey Santos, que veio do Vasco por 12,5 milhões de euros (R$ 66 milhões), Ângelo, atacante proveniente do Santos por 15 milhões de euros (R$ 79,1 milhões), e o recém-chegado Deivid Washington, atacante que também veio do Peixe pelo mesmo valor 15 milhões de euros (R$ 79,1 milhões).

Há alguns jogadores que foram contratados na gestão de Todd Boehly, mas não fizeram valer o investimento e já não estão mais no Stamford Bridge. Ao todo, são quatro nomes.

Kalidou Koulibaly, que rumou ao Al Ahli, Pierre-Emerick Aubameyang, negociado com o Olympique de Marselha, João Félix, que retornou ao Atlético de Madrid, e Denis Zakaria, atualmente no Monaco.

Outros nomes ainda pertencem ao Chelsea, mas estão emprestados. Casos de Ângelo, atacante que está no Strasbourg, Gabriel Slonina, goleiro cedido ao Eupen, da Bélgica, e Datro Fofana, que defende o Union Berlin.

Veja abaixo a lista:

Enzo Fernández (volante/Benfica) – 121 milhões de euros (R$ 661,29 milhões)

Moisés Caicedo (volante/Brighton) – 134 milhões de euros (R$ 707 milhões)

Wesley Fofana (zagueiro/Leicester City) – 80,4 milhões de euros (R$ 424,2 milhões)

Mykhaylo Mudryk (atacante/Shakhtar Donetsk) – 70 milhões de euros (R$ 369,3 milhões)

Marc Cucurella (lateral/Brighton) – 65,3 milhões de euros (R$ 344,5 milhões)

Roméo Lavia (volante/Southampton) – 62,1 milhões de euros (R$ 327,6 milhões)

Christopher Nkunku (atacante/RB Leipzig) – 60 milhões de euros (R$ 316,5 milhões)

Raheem Sterling (atacante/Manchester City) – 56,2 milhões de euros (R$ 296,5 milhões)

Axel Disasi (zagueiro/Monaco) – 45 milhões de euros (R$ 237,4 milhões)

Benoit Badiashile (zagueiro/Monaco) – 38 milhões de euros (R$ 200,5 milhões)

Kalidou Koulibaly (zagueiro/Napoli) – 38 milhões de euros (R$ 200,5 milhões)

Nicolas Jackson (atacante/Villarreal) – 37 milhões de euros (R$ 195,2 milhões)

Noni Madueke (atacante/PSV) – 35 milhões de euros (R$ 184,6 milhões)

Malo Gusto (lateral/Lyon) – 30 milhões de euros (R$ 158,2 milhões)

Lesley Ugochukwu (volante/Rennes) – 27 milhões de euros (R$ 142,4 milhões)

Robert Sánchez (goleiro/Brighton) – 23 milhões de euros (R$ 121,3 milhões)

Carney Chukwuemeka (meia/Aston Villa) – 18 milhões de euros (R$ 95 milhões)

Ângelo (atacante/Santos) – 15 milhões de euros (R$ 79,1 milhões)

Andrey Santos (volante/Vasco) – 12,5 milhões de euros (R$ 66 milhões)

David Datro Fofana (atacante/Molde) – 12 milhões de euros (R$ 63,3 milhões)

Pierre-Emerick Aubameyang (atacante/Barcelona) – 12 milhões de euros (R$ 63,3 milhões)

João Félix (atacante/Atlético de Madrid) – 11 milhões de euros (empréstimo) (R$ 58 milhões)

Gabriel Slonina (goleiro/Chicago Fire) – 9,09 milhões de euros (R$ 48 milhões)

Denis Zakaria (volante/Juventus) – 3 milhões de euros (R$ 15,8 milhões)

Deivid Washington (atacante/Santos) – 15 milhões de euros (R$ 79,1 milhões)

Onde assistir a Chelsea x Luton Town?

Chelsea x Luton Town tem transmissão neste domingo (13), às 12h30 (horário de Brasília), em partida válida pela Premier League.

Próximos jogos do Chelsea

Luton Town (C) – sexta-feira (25/8), às 16h (de Brasília) – Premier League – transmissão ao vivo

AFC Wimbledon – quarta-feira (30/8), às 15h45 (de Brasília) – Copa da Liga Inglesa – (de Brasília) – transmissão ao vivo

Nottingham Forest – sábado (2/9), às 11h (de Brasília) – Premier League – transmissão ao vivo