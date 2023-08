Quibe ‘gigante’ faz sucesso no Festival do Açaí em Feijó

A cidade de Feijó tem sido agitada nos últimos dias devido ao emocionante Festival do Açaí, que tem atraído moradores locais e visitantes de diversas regiões. Além das delícias típicas do festival, um destaque tem chamado a atenção dos participantes: o quibe “gigante” da barraca de comida Pastel Quente.

Luís, um dos funcionários desta popular barraca de comida, compartilhou insights sobre a sensação que tem sido o quibe gigante durante este evento culinário. De acordo com ele, esses quitutes têm sido um verdadeiro sucesso, saindo das fritadeiras em intervalos frequentes devido à alta demanda. A qualidade e o sabor excepcionais têm impulsionado a procura incessante pelo prato, levando a equipe a manter uma produção constante para atender às expectativas dos clientes ansiosos.

Os quibes de arroz oferecidos pela Pastel Quente têm se destacado por vários motivos. A começar pelo valor acessível de R$ 10,00, esses salgados têm cativado os paladares devido ao aroma irresistível, sabor autêntico e, claro, seu tamanho generoso.

Os quibes são conhecidos por serem grandes e recheados com maestria, proporcionando uma experiência gastronômica que é tanto satisfatória quanto memorável. A combinação de ingredientes frescos e uma técnica de preparo cuidadosa tem resultado em um produto que se sobressai entre as opções culinárias disponíveis no festival.