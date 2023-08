Quilo do peixe tem redução significativa em município acreano

O preço médio do peixe teve queda significativa nos últimos dias em Cruzeiro do Sul. A redução foi de aproximadamente R$ 5,00 no quilo.

A pouco tempo, o pescado era comprado por R$ 20,00 o quilo, no entanto, agora estão sendo comercializados entre R$ 10,00 a R$ 15,00.

Os vendedores atribuem a redução no valor à grande variedade de peixes disponíveis e ao período do rio, que ajuda no aumento da quantidade destes na região.

O quilo do mandim tem sido vendido a R$ 24,00 no mercado do município. Outros tipos de peixes frescos também estão disponíveis para os consumidores.