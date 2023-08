R$1000 todo dia: ContilNet, Sans, Atacadão do Celular e Sempre Bella irão sortear bolada no Festival do Açaí

O time de peso está de volta para mais uma transmissão completa. Neste sábado (19), o ContilNet e a Sans Filmes seguem em Feijó, para mostrar tudo do Festival do Açaí, um dos mais tradicionais do Acre.

A transmissão vai acontecer nos dois primeiros dias de Festival, no Youtube do ContilNet e na TV Rio Branco, canal 8.1. Durante a festa,em parceria com o Atacadão do Celular, maior loja especialista no mercado,e Sempre Bella, será sorteado R$ 1000 todos os dias.

Para participar, basta seguir os perfis do ContilNet, Sans Filmes, Atacadão do Celular e Sempre Bella no Instagram, curtir a foto oficial do sorteio e marcar um amigo nos comentários. Quanto mais comentar, mais chances tem de faturar a bolada.

O segundo sorteio acontece neste sábado (19) ao vivo, durante a transmissão.

Ganhadora do 1º sorteio

A ganhadora do primeiro sorteio de R$ 1000 mil, que aconteceu na noite da sexta-feira (18), foi Maria das Neves Cabral de Araújo.

Maria das Neves é natural de Sena Madureira e teve sua sorte mudada completamente ao ter seu nome anunciado como a ganhadora do prêmio.