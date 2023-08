Radames fecha com Baraúnas e disputará a 2ª do Rio Grande do Norte

Após disputar o Campeonato Estadual, no Galvez, e o Brasileiro da Série D, pelo São Francisco, o atacante Radames vai voltar ao futebol do Rio Grande do Norte. O acreano acertou com Baraúnas para disputa do Estadual da 2ª Divisão.

“Joguei o Brasileiro da Série C em 2013 pelo Baraúnas e é um clube que conheço bastante. Tenho uma identificação com os torcedores e a meta é voltar para a primeira divisão”, comentou Radames.

Perto de casa

Radames resolveu ficar no futebol acreano em 2023 para ficar mais próximo de casa. Contudo, os resultados não foram os melhores.

“Poderíamos ter feito um Estadual melhor no Galvez. O Brasileiro foi uma sequência de erros no São Francisco. Infelizmente a campanha foi muito abaixo”, disse o atacante.

Fechar a temporada

Radames fechou um acordo até o fim da temporada e conquistar o título vai ser importante.

“Quero ser campeão no último torneio do ano. Um título pode abrir ainda mais portas em 2024”, avaliou o Radashow.