Rebelião: Gladson diz que irá trocar gestores que cometeram “erros administrativos”

O governador Gladson Cameli (PP) falou durante transmissão do ContilNet na Expoacre 2023 nesta quarta-feira (2), sobre a rebelião que resultou na morte de cinco detentos no presídio de Segurança Máxima Antônio Amaro, em Rio Branco (AC).

Gladson disse que determinou uma investigação para apurar erros administrativos. Caso confirme, os gestores serão trocados. “Não tem isso de meio termo. Quem quiser achar ruim de ache. O governador sou eu, a responsabilidade é minha. Cada um que senta numa cadeira, seja ela no primeiro ou segundo escalão, ela sabe o dever que tem que cumprir”, enfatizou.

Questionado sobre uma possível exoneração do atual presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Gladson foi enfático. “Se for para exonerar um só não vai. Vai exonerar tudo. Não tem esse negócio”, disse.