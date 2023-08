Recém nascido encontrado em lixeira ainda estava com o cordão umbilical

Na tarde da última sexta-feira (11) um recém nascido foi encontrado morto na lixeira de um condomínio, no Conjunto Esperança. A criança em questão era do sexo masculino e ainda estava com o cordão umbilical junto ao corpo.

As primeiras informações davam conta de que o bebê teria dias de nascido, no entanto, peritos do Instituto Médico Legal (IML) informaram que a criança ainda carregava tanto o cordão umbilical, quanto a placenta.

Segundo informações da polícia, uma moradora de um condomínio saiu para jogar o lixo em uma lixeira e avistou os pés de uma criança recém-nascida para fora de uma sacola.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos à vítima, mas, ao chegar ao local, os socorristas só puderam atestar a morte da criança.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).