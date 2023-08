Reforços desembarcam no Frotão e Atlético foca na estreia

As meias Monique, Rose, Isamara e as atacantes Alice e Jajá desembarcaram no Frotão nessa terça, 1º, e o Atlético tem seu elenco praticamente completo para o início do Campeonato Estadual Feminino.

A estreia da equipe do técnico Ivan Mazzuia será no próximo dia 7, às 15 horas, no Florestão, contra o Plácido de Castro.

“As atletas estão integradas e estamos trabalhando para a regularização. A nossa meta é ter o grupo completo no primeiro jogo”, comentou a diretora do Atlético, Neila Rosas.

Geice deve chegar

A meia Geice deve chegar nesta quinta, 3, e será o último reforço antes do início do Estadual.

“Estamos esperando a Geice. Montamos um grupo para tentar a conquista do título”, disse a dirigente.

Mais um treinamento

O técnico Ivan Mazzuia comanda nesta quarta, 2, a partir das 19 horas, no campo do Paulão, mais um treinamento na sequência da preparação para a estreia.