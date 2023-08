Reitora do IFAC anuncia data da visita de Lula ao Acre

O presidente Lula deveria desembarcar ao Acre nesta quarta-feira (2) para inauguração da Reitoria do Instituto Federal do Acre (Ifac). Porém, por conflitos na agenda presidencial, a visita precisou ser adiada. A informação foi confirmada pela reitora Rosana Cavalcante durante a transmissão do ContilNet na Expoacre 2023.

Rosana declarou que a Secretaria da Presidência da República ligou na última semana para anunciar a visita de Lula para uma data futura. A reitora disse ainda que apesar do adiamento, o presidente deixou claro o desejo de inaugurar as obras do Ifac.

Embora existam 3 obras consideradas essenciais pelo órgão, Lula decidiu vir para inaugurar o prédio da reitoria do Ifac, em Rio Branco. “Antes nós não tínhamos esse posicionamento”, disse Rosana.

“A gente sabe que tem muita coisa acontecendo. O presidente também tem uma cirurgia para fazer. O que eu fiquei feliz foi que eles me ligaram e disseram que essa agenda não tá cancelada, está adiada”, completou Rosana.

A reitora afirmou em primeira mão que a visita do Lula ao Acre deve acontecer entre a última semana de agosto e primeira semana de setembro.

Veja a entrevista na íntegra: