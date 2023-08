“Retrata o momento”, diz Jarude sobre liderança de Marcus Alexandre nas pesquisas pela Prefeitura

O deputado estadual, Emerson Jarude (NOVO), foi um dos convidados da cobertura do ContilNet nesta quinta-feira (3), na Expoacre 2023.

Nos estúdios, Jarude deu detalhes sobre a filiação no partido NOVO, anunciada nesta semana. O parlamentar disse que o convite foi feito pelo presidente nacional da sigla, Eduardo Ribeiro, e pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema.

Pré-candidato na corrida pela Prefeitura de Rio Branco, Jarude falou sobre os outros candidatos que poderá enfrentar nas eleições do ano que vem. Questionado sobre o favoritismo do ex-prefeito Marcus Alexandre, líder nas últimas pesquisas e pivô da saída dele do MDB, Jarude disse que cabe à população decidir se quer voltar ao passado ou dar uma oportunidade para um novo nome.

“A pesquisa retrata um momento, e a gente pretende, acima de tudo, trabalhar ideias, propostas e soluções para problemas que há 30 anos a gente tenta superar”, destacou.

Veja a entrevista na íntegra: