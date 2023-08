Reunião em Brasília trata de melhoria do ambiente de negócios no Acre

A melhoria do ambiente de negócios no estado foi tema de conversa, nesta segunda-feira (21), entre a titular da Secretaria de Assuntos Federativos do Governo do Acre (Serf), Rosângela Bardales; o procurador do Estado, João Paulo Setti; e o coordenador da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim) na Junta Comercial do Estado, Golbery Paiva de Lima.

O encontro foi realizado na sede da Serf, em Brasília, quando Golbery, que está na capital federal para participar do 12º Congresso do Conselho Nacional de Secretários de Administração (Consad), aproveitou para conhecer a sede do órgão e a expertise da pasta na articulação de iniciativas de interesse do Estado no plano federal. O objetivo é promover ações conjuntas na melhoria do ambiente de negócios no Acre.

“Estamos à disposição para contribuir, pois o aprimoramento das condições da atividade empresarial é estratégico para o desenvolvimento econômico e social do estado, com melhora da vida das pessoas, objetivo maior do governo”, garantiu Rosangela Bardales para Golbery, que destacou a importância do apoio.

“A Serf já conhece os caminhos e os ministérios”, disse ele, lembrando também a relevância do suporte da procuradoria do Acre no processo.

Também participou da reunião o chefe de tecnologia da informação da Junta, Anderson Santos Fernandes.

Idaf

O encontro contou ainda com a participação de integrantes do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado (Idaf): o diretor administrativo e financeiro, José Rafael de Melo, e o gestor de políticas públicas e chefe de Transportes do órgão, Carlos Costa Vale.

Os dois estão em Brasília para participar mesmo congresso. “Esta secretaria tem a função de fazer o meio de campo entre o Estado e os órgãos federais, o que é essencial para os nossos pleitos em Brasília”, definiu José Rafael de Melo.

Inovação

Carlos Vale aproveitou para apresentar o sistema gerencial informatizado de controle de demandas que está sendo desenvolvido no Idaf e que promove a integração intersetorial do órgão, principalmente das áreas de transportes, patrimônio e de modernização tecnológica. O projeto será apresentado nesta quarta-feira, 23, no congresso do Consad, realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Equipe

Participaram ainda do encontro o assessor jurídico da Serf, George D’Albuquerque Lima; o assessor jurídico da PGE, Renato Almeida, e as gestoras da Procuradoria, Ana Cláudia Ferraz e Anna Karina Almeida.