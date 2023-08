Rio Acre volta a ficar abaixo dos 2 metros em Rio Branco e preocupa Defesa Civil

O Rio Acre voltou a ficar abaixo dos dois metros na capital. Nesta segunda-feira (21), o afluente registrou 1,99 em Rio Branco.

Após as recentes chuvas na última semana, o manancial, que já vinha preocupando pelo baixo nível para a época, chegou a ficar acima dos dois metros.

O recuo das águas voltou a deixar a Defesa Civil em alerta, já que estamos próximos do mês de setembro, considerado o mês mais seco do ano.

O menor nível registrado em Rio Branco foi de 1,25 metros, em setembro de 2022. Segundo a Defesa Civil, com a previsão de poucas chuvas e devido o afluente está com o nível já abaixo da média para esse período, a previsão é de que o afluente possa igualar ou ultrapassar a seca histórica do ano passado.

“Sempre que tem uma chuva dessa forma, em torno de 25 milímetros, tem alteração. Quando tem esse tipo de chuva a gente espera que haja alteração no nível, mas isso não tira absolutamente a nossa preocupação em relação à seca e a estiagem, porque isso também não vai durar para manter o nível do rio elevado”, explica.

Falcão diz ainda que a Defesa Civil continua com o mesmo planejamento de sempre, com previsão de seca e ondas de calor altíssimas.