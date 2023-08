Rio Branco e Assis Brasil batem recorde de calor nesta segunda

A capital do Acre, Rio Branco, quebrou recorde de temperatura na tarde desta segunda-feira (21), ao registra a marca de 37,1ºC, tornando-se a temperatura mais alta do ano até o momento. As informações são do meteorologista Davi Friale.

Os termômetros já haviam disparado no domingo, quando Rio Branco alcançou 36,9ºC, superando a máxima registrada em 7 de agosto, que estava em 36,6ºC.

Essa situação não foi apenas Rio Branco que enfrentou esse calor extremo. O interior do estado também testemunhou novos recordes. Nesta mesma segunda-feira, a cidade de Assis Brasil registrou um impressionante 38,2ºC, superando o recorde estabelecido no domingo anterior, que era de 37,7ºC.

A semana se desenha com temperaturas continuamente altas, com a possibilidade de novos recordes tanto em Rio Branco quanto no interior do Acre. Os termômetros devem permanecer próximos ou acima dos 38ºC. No entanto, uma mudança está a caminho.

Entre quarta-feira e sexta-feira, a região deve experimentar um alívio temporário. Ventos do noroeste trarão uma ventilação bem-vinda, com rajadas ocasionalmente ultrapassando os 40 km/h. Apesar da baixa umidade do ar, variando entre 25% e 35%, chuvas rápidas e localizadas não podem ser descartadas, juntamente com a possibilidade de ventos intensos em algumas áreas, até o final da semana.

Contudo, o ápice desta série climática parece estar reservado para o fim de semana. Sábado e, especialmente, domingo, marcam a chegada de uma nova reviravolta meteorológica. Uma onda polar fraca se aproxima, trazendo consigo a promessa de tempestades. Chuvas intensas, acompanhadas por raios e ventos poderosos, estão previstas para dominar o cenário. Parece que a região está destinada a encerrar essa semana de calor sufocante com uma exibição dramática da natureza.